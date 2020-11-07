«Барселона» зимой готова расстаться с пятью игроками

«Барселона» определилась со списком игроков, которые покинут команду в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в случае поступления достойного предложения, из клуба уйдут защитники Самюэль Юмтити и Хуниор Фирпо, полузащитник Карлес Аленья, а также нападающие Усман Дембеле и Мартин Брэйтуэйт.

После шести матчей в чемпионате Испании «Барселона» с восемью очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что капитан сине-гранатовых Лионель Месси хочет уйти из «Барселоны» после сезона-2020/21.