Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением о выборах президента США , передает Sport24.

Напомним, на данный пост претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Сейчас продолжается подсчет голосов.

«Какая разница, кто победит? Решения принимает не президент. Санкций против России не было, они были направлены против конкретных людей. Люди видят слово «санкции», но не понимают, что за ним стоит» , — сказал Тактаров.



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