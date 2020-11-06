«Сочи» намерен обратиться с жалобой на судейство в матче с «Уфой»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подверг критике работу арбитров на матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, судьи не поставили чистый пенальти после фола в штрафной площади на нападающем Антоне Заболотном.

«Есть VAR. Что делали лайнсмены в моменте, когда нарушали правила на Заболотном при 1:0, непонятно.

Обязательно напишем жалобу в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Давно с таким судейством не сталкивались», — сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви высоко оценил уровень РПЛ.