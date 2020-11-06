Скорую помощь с игроком «Рубина» не выпускали со стадиона 20 минут

Скорая помощь с полузащитником казанского «Рубина» Дарко Йевтичем 20 минут не могла покинуть домашний стадион «СКА-Хабаровска», сообщает «БИЗНЕС Online».

Соответствующую пометку в протоколе клуб из столицы Татарстана сделал после матча группового этапа.

Во время игры в матче группового раунда Кубка России нападающий хозяев Владислав Брагин в борьбе за мяч ударил соперника локтем в голову, в результате чего хавбек получил сотрясение мозга и перелом носа. Пострадавшего сразу отправили в больницу, однако скорая помощь не могла выехать со стадиона, пока не приехала вторая машина.

Ранее игрок «СКА-Хабаровска» извинился перед Йевтичем за нанесение травмы.