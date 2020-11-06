Экс-чемпион UFC Орловский готов провести реванш с Федором Емельяненко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский заявил о готовности провести реванш с россиянином Федором Емельяненко.

«Будет 47 лет, я уже не буду в UFC, будут хорошие деньги — можно и подраться. Как Майк Тайсон и Рой Джонс. Если будет хорошее предложение, почему нет», — цитирует Орловского ТАСС.

Также белорусский боец смешанного стиля отметил, что поединок между россиянином и бразильским бойцом UFC Фабрисио Вердумом может стать интересным событием.

Первый поединок между Орловским и Емельяненко завершился победой российского спортсмена нокаутом в первом раунде в 2009 году на турнире Affliction.

Ранее российский боец MMA Магомед Исмаилов высказался о шансах провести поединок против Емельяненко.