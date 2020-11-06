Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Фейеноорда» в Лиге Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейеноорду».

Встреча проходила в Роттердаме и завершилась со счетом 3:1.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды.

Тренер отмечает, что в первом тайме игра шла атака на атаку, команды играли на встречных курсах и у ЦСКА были неплохие подходы. По мнению Гончаренко, во втором тайме ЦСКА потерял контроль в центре поля и начал многое позволять «Фейеноорду», что привело к пропущенным мячам.

«С помощью замен пытались улучшить атаку, но сбились на игру через центр и упростили жизнь сопернику. Наблюдая за происходящим в турнирной таблице, наша задача — выиграть две домашние игры в Лиге Европы», — сказал он.

В следующем туре ЦСКА примет «Фейеноорд» в Москве.

Футбол. Лига Европы. Группа K. 3-й тур

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — ЦСКА (Москва, Россия) — 1:3

Голы: 1:0 — Хапс, 63; 2:0 — Кекчю, 71; 3:0 — Гертрейда, 72; 3:1 — Сенеси (автогол), 79.

Ранее ЦСКА и «Фейеноорд» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы.