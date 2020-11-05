Журова предложила наградить Хабиба Орденом Дружбы

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об идее коллеги Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

Бывшая конькобежка заявила, что данной награды удостоились только олимпийские чемпионы Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998), однако после было принято решение не присваивать это звание спортсменам.

Журова отметила, что Нурмагомедов является выдающимся спортсменом, но в России таких достаточно много.

«Уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан — да, ислам — да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», — цитирует Журову НСН.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на идею присвоить Хабибу звание Героя России.