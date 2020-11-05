Рой Джонс готов выйти на бой с Майком Тайсоном под флагом России

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший ответил на вопрос о выходе на бой против Майка Тайсона под флагом России.

Боксер получил российский паспорт 12 сентября 2015 года.

«Безусловно, это круто. Такой бой можно было бы анонсировать, как «Черный русский» против Майка Тайсона», — цитирует Джонса газета «Известия».

Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом пройдет 28 ноября.

Ранее боксеры раскритиковали регламент совместного поединка.