Сафонов поделился эмоциями после фиаско в игре «Севильей»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями после поражения в игре «Севильей» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По его словам, ни одна команде не в праве упускать преимущество в два мяча, находясь в большинстве.

«Думаю, что на второй тайм нужно было выходить по-другому. Возможно, если бы выбрали более атакующую модель с высоким прессингом, то результат был бы иным. А мы прижались. Это мое мнение.

Мы могли развернуть ход матча в другую сторону», — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал виновника поражения «Севилье»