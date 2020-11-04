«Севилья» и «Краснодар» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Антон Борисов
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«Севилья» и «Краснодар» определились с составами на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Севильи»: Вацлик, Окампос, Гудель, Жордан, де Йонг, Ракитич, Мунир, Кунде, Х. Навас, Эскудеро, Д. Карлос.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон, Чернов, Кайо, Берг, Уткин, Сабуа, Сулейманов.
Встреча пройдет в Севилье. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.
Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что раньше переживал за «Севилью».