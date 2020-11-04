Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

«Вернусь ли я в спорт? Посмотрим. Сейчас коронавирус, очень сложно. Отменяется очень много соревнований, какие-то из них под вопросом. Это тяжелая ситуация для всего спорта», — цитирует Загитову официальный сайт «Матч ТВ».

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Загитова рассказала о своем отношении к хейтерам.