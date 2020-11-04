Овечкин не исключил отмены следующего сезона НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о старте следующего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Информации пока нет. Люди в окружении говорят о том, что и в СМИ. Возможно, старт будет после Нового года, может быть, он будет укороченный, возможно, что его вообще не будет», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Руководство НХЛ планирует начать новый сезон 1 января, однако решение может быть изменено из-за пандемии коронавируса.

Ранее Овечкин возглавил список лучших свободных агентов 2021 года.