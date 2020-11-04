Стало известно состояние потерявшего сознание во время матча игрока «Рубина»

Футболист казанского «Рубина» Дарко Йевтич избежал кровоизлияния в мозг после столкновения с игроком клуба «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России.



Напомним, игрок потерял сознание.

«Мы боялись, что будет кровоизлияние в мозг, но этого не произошло, к счастью. Врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», — сказал наставник казанцев Леонид Слуцкий.



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