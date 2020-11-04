«Рубин» вылетел из Кубка России

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Казанский «Рубин» уступил клубу «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил Рамазан Гаджимурадов.

Подопечные Леонида Слуцкого закончили выступление в турнире.

Кубок России. Групповой этап
«СКА-Хабаровск» — «Рубин» — 1:0
Гол: 1:0 — Гаджимурадов, 76.

Ранее вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился эмоциями после матча с мадридским «Атлетико».