«Рубин» вылетел из Кубка России
Андрей Черников
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Казанский «Рубин» уступил клубу «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России.
Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственный мяч в составе победителей забил Рамазан Гаджимурадов.
Подопечные Леонида Слуцкого закончили выступление в турнире.
Кубок России. Групповой этап
«СКА-Хабаровск» — «Рубин» — 1:0
Гол: 1:0 — Гаджимурадов, 76.
Ранее вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился эмоциями после матча с мадридским «Атлетико».