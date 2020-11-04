Футболист «Рубина» потерял сознание во время игры Кубка России

Футболист казанского «Рубина» Дарко Йевтич потерял сознание во время матча группового раунда Кубка России против «СКА-Хабаровска».

Нападающий хабаровчан Владислав Брагин в игровом эпизоде попал локтем по лицу футболиста. У швейцарца открылось кровотечение. Он потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле.



Сейчас заканчивается первый тайм. Счет 0:0.



Ранее Фредди Крюгер посетил раздевалку «Рубина» .