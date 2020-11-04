Американского боксера отправили в тюрьму после публикации видео с пачками денег

Американский боксер Эдриен Бронер отправлен в тюрьму, сообщает Cleveland.com.

Спортсмен должен был выплатить $800 тысяч за то, что напал на женщину в 2018 году, но он не оплатил назначенный ему штраф.

Недавно Бронер заявил, что у него осталось лишь $13, но затем выложил в Instagram видео с пачками денег. Спортсмен останется в тюрьме, пока не предоставит правдивую информацию о своем финансовом положении адвокату потерпевшей.



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