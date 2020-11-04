ФФККР опубликовала список участников этапа Кубка России
Карен Саркисян
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на официальной страницеофициальной странице опубликовала обновленный список участников четвертого этапа Кубка страны.
Напомним, что четвертый этап Кубка России пройдет в Казани с 8 по 12 ноября.
В мужском катании вместо чемпиона мира среди юниров 2018 Алексея Ерохова выступит Егор Рухин.
Вместо Виктории Пфеффер в женском одиночном катании примет участие Анастасия Тараканова.
Мария Павлова и Илья Спиридонов пропустят соревнования спортивных пар.
Ранее генеральный директор ФФККР подтвердил, что Медведева пропустит этап Кубка России.