Вратарь «Локомотива» поделился эмоциями после матча с «Атлетико»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился эмоциями после матча, передает официальный сайт клуба.

По мнению вратаря, когда «Локомотив» играет в «Лиге чемпионов, особенно дома, эмоции всегда прекрасные. Гильерме отмечает, что красно-зеленые вновь показали, что могут играть с командами топ-уровня.

«У нас есть потенциал, мы играем в Лиге чемпионов третий раз подряд. Но нельзя играть так только в европейских кубках. Чтобы каждый год попадать в Европу, нужно выступать хорошо и в чемпионате России. Нам этого не хватает», — сказал он.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур.

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 1:1

Голы: 0:1 — Хименес, 18; 1:1 — Миранчук, 25 (п).

Напомним, что в следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Атлетико» на выезде.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.