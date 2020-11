Монголия пожаловалась в ООН на гонщика «Формулы-1» Макса Ферстаппена, сообщает RaceFans в Twitter.

Правительство страны возмутил тот факт, что пилот «Ред Булла» использовал слово «монгол» в уничижительной форме, оскорбив Лэнса Стролла из «Рейсинг Поинт».



В Монголии посчитали слова спортсмена расизмом и дискриминацией.



Ранее Даниил Квят обошел Себастьяна Феттеля в личном зачете «Формулы-1» 2020 года.

NEW: Mongolian government urges UN to take action against Verstappen and Red Bull - https://t.co/LZMHGK7SYv



By @racefansdotnet#F1