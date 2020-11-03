Бой Поветкина против Уайта перенесут из-за коронавируса у россиянина

Боксерский поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом перенесут из-за коронавируса у россиянина, передает РИА «Новости».

Напомним, бой должен был состояться 21 ноября.

«Мы будем переносить бой. У Саши Поветкина обнаружили коронавирус. Сейчас он находится в одной из московских клиник и занимается своим здоровьем. 21 ноября поединка не будет», — сказал президент промоутерской компании Андрей Рябинский.



Ранее сообщалось о том, что Поветкин госпитализирован после заражения коронавирусом.