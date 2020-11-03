«Атлетико» допустил ряд забавных ошибок в составе «Локомотива»

Пресс-служба мадридского «Атлетико» на своем официальном сайте допустила ряд ошибок в составе московского «Локомотива».

В списке игроков красно-зеленых отсутствует форвард Зе Луиш. В составе москвичей оказался Алексей Миранчук, который выступает за итальянскую «Аталанту», а также Соломон Кверквелия, играющий на правах аренды за волгоградский «Ротор».

Забавно, что в «Атлетико» решили перевести фамилию футболиста «Локомотива» Артура Черного. В данном списке его можно найти под именем Arthur Negro.

Встреча Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико» начнется 3 ноября в 20.55. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Диего Симеоне рассказал о намерении создать «Локомотиву» проблемы.