Врач рассказал о состоянии здоровья Марадоны

Леопольдо Луке, который является личным врачом легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, рассказал о состоянии бывшего футболиста, передает TNT Sports.

По словам Луке, Марадона находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

«Скоро Диего будет намного лучше. Его госпитализировали на три дня. Мы хотим внимательно проследить за ним.

Пока ему лучше побыть здесь», — сказал врач.

Напомним, что легендарный аргентинский футболист был отправлен в больницу из-за подозрения заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Марадона отправлен в больницу.