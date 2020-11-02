Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти в России

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный с 2020 на 2021 год, может целиком пройти в России. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса соревнования на территорию одного государства для обеспечения безопасности с целью минимизации распространения коронавирусной инфекции.

В УЕФА впечатлены новыми стадионами и успешной организацией чемпионата мира 2018 года, а также довольны высоким уровнем здравоохранения, что также потенциально может сыграть в пользу выбора России как страны-хозяйки Евро-2020.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».