Алексей Миранчук и Матвей Сафонов вызваны в сборную России

Полузащитники Алексей Миранчук и Александр Ерохин, а также голкипер Матвей Сафонов вызваны в сборную России, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

«Миранчук, Ерохин, Сафонов и еще пять игроков молодежной сборной вызваны в сборную России! Следите за обновлениями, полный список – совсем скоро», — говорится в заявлении.

В Лиге наций сборная России проведет две встречи. 15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.

Ранее сообщалось, что сборная России поменяла соперника по июньскому товарищескому матчу.