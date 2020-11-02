Алексей Миранчук и Матвей Сафонов вызваны в сборную России
Антон Борисов
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Полузащитники Алексей Миранчук и Александр Ерохин, а также голкипер Матвей Сафонов вызваны в сборную России, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
«Миранчук, Ерохин, Сафонов и еще пять игроков молодежной сборной вызваны в сборную России! Следите за обновлениями, полный список – совсем скоро», — говорится в заявлении.
В Лиге наций сборная России проведет две встречи. 15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.
Ранее сообщалось, что сборная России поменяла соперника по июньскому товарищескому матчу.