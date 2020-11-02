Макгрегор назвал самого недооцененного бойца UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал самого недооцененного бойца.

Соответствующий вопрос задал один из подписчиков ирландца в Twitter.

«Тони Фергюсон. Впрочем, в этом пустом и забывчивом мире все каждый день меняется», — написал Макгрегор.

В своем последнем поединке американский боец проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи в бою за пояс временного чемпиона UFC. Всего в смешанных единоборствах UFC Фергюсон провел 29 поединков, в которых одержал 25 побед.

Ранее Макгрегор назвал самого жесткого соперника в карьере.