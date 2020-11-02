«Барселона» может продать тер Штегена в «Баварию» из-за финансовых проблем

«Барселона» рассматривает вариант продажи голкипера Марка-Андре тер Штегена, сообщает TodoFichajes.

По информации издания, причиной трансфера игрока в другой клуб может стать тяжелая экономическая ситуация в каталонской команде. Отмечается, что мюнхенская «Бавария» может приобрести вратаря в летнее трансферное окно за €80 млн.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне он принял участие в 46 матчах, в которых пропусти 50 мячей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не может выиграть в четвертом матче чемпионата Испании подряд.