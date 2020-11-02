Уткин признался в симпатии к главному тренеру «Динамо»

Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале признался в симпатии к новому главному тренеру московского «Динамо» Сандро Шварцу.

По словам журналиста, ему было весело смотреть игру «Динамо» против «Тамбова». Уткин отметил, что Шварц не побоялся проверить игроков второй команды во втором тайме.

«Кто не смотрел: сто игровых минут, «Динамо» полчаса почти играет против восьми полевых, выходит вперед с пенальти на 95-й, получает пенальти на 99-й, и Шунин спасает.

Шварц в России 10 дней. Шварц не боится и начинает мне нравиться», – написал он.

Напомним, что «Динамо» после победы над «Тамбовом» набрало 23 очка и поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что в заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» переиграло «Тамбов».