Защитник «Тамбова» извинился за удаление в матче с «Динамо»
Футбольный клуб «Тамбов» проиграл московскому «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 2:1.
Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили на 57-й минуте игры наступил на ногу полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьскому на ногу и получил красную карточку.
После матча Тетрашвили извинился за удаление перед командой и болельщиками на официальной странице тамбовского клуба в Twitter.
По словам защитника, у всех в жизни бывают такие ситуации, за которые стыдно.
«Хотелось бы извиниться перед всеми, перед командой, перед тренерским штабом, перед болельщиками. Я сегодня всех подвел.
Извиняюсь перед мамой, потому что она очень переживает из-за сложившейся ситуации. Я не подлый человек в жизни, я не крыса, я всегда стараюсь по-человечески подойти к любой ситуации. Я был не прав», — сказал он.
После 13 туров РПЛ «Тамбов» имеет 12 очков и идет на 12 месте.
Ранее сообщалось, что в заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» переиграло «Тамбов».
❗️ Обращение Гурама Тетрашвили к болельщикам после эпизода с красной карточкой в матче #ТамбовДинамо ���� pic.twitter.com/XvZ8Zc2VTm— ФК «Тамбов» (@fctambov68) November 1, 2020