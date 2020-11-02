Защитник «Тамбова» извинился за удаление в матче с «Динамо»

Футбольный клуб «Тамбов» проиграл московскому «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 2:1.

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили на 57-й минуте игры наступил на ногу полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьскому на ногу и получил красную карточку.

После матча Тетрашвили извинился за удаление перед командой и болельщиками на официальной странице тамбовского клуба в Twitter.

По словам защитника, у всех в жизни бывают такие ситуации, за которые стыдно.

«Хотелось бы извиниться перед всеми, перед командой, перед тренерским штабом, перед болельщиками. Я сегодня всех подвел.

Извиняюсь перед мамой, потому что она очень переживает из-за сложившейся ситуации. Я не подлый человек в жизни, я не крыса, я всегда стараюсь по-человечески подойти к любой ситуации. Я был не прав», — сказал он.

После 13 туров РПЛ «Тамбов» имеет 12 очков и идет на 12 месте.

Ранее сообщалось, что в заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» переиграло «Тамбов».