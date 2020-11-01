«Спартак» в овертайме переиграл «Авангард» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» переиграл омский «Авангард».

Встреча прошла в «Парке Легенд» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Федоров и Яков Рылов.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Егор Чинахов.

После этого успеха подопечные Олега Знарка набрали 23 очка и забрались на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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