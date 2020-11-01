«Спартак» в овертайме переиграл «Авангард» в матче КХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» переиграл омский «Авангард».
Встреча прошла в «Парке Легенд» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Федоров и Яков Рылов.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Егор Чинахов.
После этого успеха подопечные Олега Знарка набрали 23 очка и забрались на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о самом сложном матче прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли.