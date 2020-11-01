Стали известны стартовые составы на матч «Ротор» — ЦСКА

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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — ЦСКА.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Муллин, Понсе, Фламарион, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Сигурдссон, Дзагоев, Влашич, Чалов, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Ролан Гусев покинул ЦСКА.