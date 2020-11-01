Российский судья назначен на матч Лиги чемпионов
Андрей Черников
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Стали известны арбитры на матч Лиги чемпионов между австрийским «Зальцбургом» и мюнхенской «Баварией», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Алексей Кульбаков из Белоруссии станет главным судьей матча. Россиянин Виталий мешков назначен ассистентом VAR.
Встреча начнется 3 ноября в 23.00.
Ранее гол игрока мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха в матче против московского «Локомотива» был признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов.