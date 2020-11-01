У Рината Билялетдинова подозрение на коронавирус

Главный тренер команды Олимп — Профессиональной футбольной лиги (Олимп — ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» Ринат Билялетдинов находится на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус, передает Sport24.

«Я болею. Обычный ОРВИ. Кашель, заложенность носа. Уже десять дней сижу на самоизоляции. Сдал тест на коронавирус. Первый результат пришел сегодня — отрицательный. Жду второй и третий», — сказал специалист.

Напомним, в Российской премьер-лиге (РПЛ) специалист возглавлял казанский «Рубин».

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