Идову: уход Семина из «Локомотива» шокировал

Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову, выступающий в настоящее время на правах аренды за «Химки», рассказал о реакции на уход Юрия Семина из стана «железнодорожников». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, непродление контракта с 73-летним наставником было неожиданным.

«Это шокировало, конечно. С другой стороны, все время, что я был в клубе, ходили слухи о том, что Юрия Палыча хотят убрать. Формальным поводом могли стать результаты, но он выиграл и Кубок, и чемпионат, и Суперкубок, попал в Лигу чемпионов.

Я осознавал: как только начнутся проблемы, Палыча уволят, но пока мы побеждаем, он будет с нами», — сказал Идову.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич раскритиковал футболистов за неуважение к чемпионату России.