Усик прокомментировал свою победу над Чисорой

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свою победу над британцем Дереком Чисорой в главном событии боксерского вечера на стадионе «Уэмбли Арена» в Лондоне.

Бой продлился 12 раундов. Победа Усику была присуждена единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).

По мнению украинца, его бокс был хорош и он успел понять, что такое супертяжелый вес. Усик отмечает, что Чисора большой, крепкий парень и он настраивался на большее сопротивление.

«Я не боксировал целый год. Моя задача сейчас — двигаться вперед. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира», — сказал он после боя.

Напомним, что победа над Чисорой позволила Усику стать претендентом на титул WBO, которым обладает британец Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.