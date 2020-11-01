Албанскому боксеру потребовалась медицинская помощь после боя с Гассиевым

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, КО 19) одержал победу над албанцем Нури Сефери (41-9, КО 23) в главном бою «Боксерского клуба РЕН ТВ».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Гассиев одержал победу нокаутом в первом раунде. Сефери не смог оправиться от нокаута даже на церемонии после боя, где его поддерживал тренер. После церемонии албанскому боксеру понадобилась медицинская помощь.

Напомним, что бой с Сефери стал для Гассиева дебютным в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксер апперкотом разорвал губу сопернику.