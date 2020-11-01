Гассиев поделился эмоциями от дебютного боя в супертяжелом весе

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, КО 19) на своей странице в Instagram поделился эмоциями от победы над албанцем Нури Сефери (41-9, КО 23) в главном бою «Боксерского клуба РЕН ТВ».

Бой с Сефери стал для Гассиева дебютным в супертяжелом весе.

«Путь был долгим. Это наша общая победа. Спасибо всем за поддержку!» - написал российский боксер.

Напомним, что Гассиев одержал победу нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе.