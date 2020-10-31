Кокорин и Мамаев вместе уехали со стадиона «Спартака»

Московский «Спартак» проиграл футбольному клубу «Ростов» (0:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев после матча вместе уехали со стадиона «Открытие Арена».

Видео с отъездом футболистов выложил Youtube-канал «Футбольный Биги».

Напомним, что в октябре 2018-го года Кокорин и Мамаев в Москве подрались с водителем Виталием Соловчуком и с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы и Мамаева – к году и пяти месяцам. Футболисты досрочно освободились в сентябре 2019-го года.

Ранее Аршавин объяснил поражение «Спартака» отсутствием Тедеско на бровке.