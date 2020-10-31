Газизов отметил пустоту в игре «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает «Чемпионат.com».

Ростовчане победили со счетом 1:0.

«Не скажу, что матч был плохим, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным. У нас были моменты, мы их не забили», — сказал Газизов.



Ранее Валерий Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком».