Карпин пристыдил арбитра матча «Спартак» — «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче против московского «Спартака».

«Ростовчане победили со счетом 1:0. На 75 минуте встречи арбитр Виталий Мешков удалил за вторую желтую карточку футболиста желто-синих Денниса Хаджикадунича.

«Момент с удалением я не смотрел. По поводу судей уже столько было сказано, так что нет смысла что-то сейчас еще озвучивать», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Также специалист вспомнил спорные моменты в матче Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) «Чертаново» — «Чайка» и игре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — Ростов», которые обслуживал Евгений Турбин.

«Пусть руководству нашего футбола станет стыдно за то, что такие арбитры у них есть», — сказал Карпин.

Ранее гол Павла Мамаева принес «Ростову» победу над «Спартаком».