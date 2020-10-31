Черчесов приехал на матч «Спартак» — «Ростов»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов приехал на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом».

Встреча начнется 31 октября в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Красно-белые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Ростовчане расположились на седьмой строчке, имея в активе 20 баллов.



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