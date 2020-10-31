«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ
Антон Борисов
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Московский «Спартак» и «Ростов» определились с составами на матч 13-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Алмквист, Полоз.
Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.
Ранее «Спартак» опубликовал ролик в стиле сериала «Очень странные дела».