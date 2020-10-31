Коляда лидирует после короткой программы на турнире Ice Star в Минске
Антон Борисов
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Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на турнире Ice Star 2020 в Минске.
За свое выступление россиянин получил 102,53 балла. Второе место занимает белорус Константин Милюков (78,41), на третьей строчке располагается еще один представитель России Евгений Семененко (77,42).
Ранее сообщалось, что Коляда на тренировке исполнил четверной лутц.
Фигурное катание. Ice Star 2020. Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда (Россия) — 102,53
2. Константин Милюков (Белоруссия) — 78,41
3. Евгений Семененко (Россия) — 77,42