Харламов и Воля пошутили над зарплатой Овечкина

Ведущие шоу «Камеди Клаб» на ТНТ Гарик Харламов и Павел Воля пошутили над зарплатой хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина.

Представляя гостям спортсмена Харламов отметил, что «Вашингтон» готов предложить Овечкину новый контракт, по которому он будет получать $12 млн в год.

«Ты скоро Бузову догонишь таким образом», — сказал Харламов.

»$12 миллионов в год. Представляю, как ты в Америке сидишь и радуешься курсу. Смотришь на счетчик и думаешь: «Приеду в Россию — куплю Сызрань», — добавил Воля.



Ранее Овечкин возглавил список лучших свободных агентов 2021 года.