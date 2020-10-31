CAS отклонил апелляции российских бобслеистов по делу о нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских бобслеистов Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Александра Зубкова по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, передает сайт организации.

Зимой 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала спортсменов до декабря 2020 года. Россияне подали в суд, но CAS полностью удовлетворил решение IBSF.

Напомним, Зубков на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые медали, но затем был лишен наград. Также его пожизненно отстранили от участия в Играх.

Ранее антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере.