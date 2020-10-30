Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Вене
Вадим Балканов
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Вене.
В четвертьфинальном поединке он сломил сопротивление австрийца Доминика Тима.
Встреча продлилась 1 час 36 минут и завершилась в двух сетах — 7:6, 6:2.
За выход в финал Рублев поспорит с 34-летним южноафриканцем Кевином Андерсоном.
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