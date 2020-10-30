Грушевский сравнил Сафонова и Акинфеева

Артист Михаил Грушевский сравнил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова и голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, передает Sport24.

«Для того чтобы сравнивать кого-то с Акинфеевым, нужно, чтобы он прожил такую жизнь в футболе, как у него. А Игорь ведь еще даже не завершил карьеру и находится в расцвете своих сил», — сказал Грушевский.

Также он отметил, нужно отыграть значимый отрезок в сборной и в своем клубе, чтобы можно было сравнивать с Акинфеевым.



Ранее Сафонов прокомментировал свою ошибку в матче против «Челси».