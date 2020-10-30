Чалов — о ничьей с загребским «Динамо»: мы не расстраиваемся

Футболист московского ЦСКА Федор Чалов подвел итоги матча Лиги Европы против загребского «Динамо», передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Шансов было достаточно, но подвела реализация. Такое бывает, это футбол. Ничего страшного не произошло — у нас еще четыре игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды», — сказал Чалов.



Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.