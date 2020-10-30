Грушевский поделился впечатлениями от матча ЦСКА против загребского «Динамо»

Артист Михаил Грушевский поделился впечатлениями от матча Лиги Европы между московским ЦСКА и загребским «Динамо», передает Sport24.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.

«После игры эмоции смешанные. Думаю, что первый тайм получился лучше, чем второй. То ли хорваты позволяли меньше, то ли у нас не хватило запаса свежести», — сказал Грушевский.

Также он отметил, что если бы красно-синие одержал минимальную победу, то это было бы чуть более справедливо.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.