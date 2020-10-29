Наставник «Челси» Лэмпард считает несправедливым счет в матче против «Краснодара»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями о матче Лиги чемпионов против «Краснодара», передает Sport24.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «синих».

«Справедлив такой разгромный счет? Возможно, и нет. «Краснодар» сегодня имел моменты, но свои шансы в голы не воплотил. Они играли очень хорошо. «Краснодар» очень давил. Мы ожидали это», — сказал Лэмпард.



Ранее «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов.