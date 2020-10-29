Наставник «Челси» Лэмпард считает несправедливым счет в матче против «Краснодара»
Андрей Черников
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Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями о матче Лиги чемпионов против «Краснодара», передает Sport24.
Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «синих».
«Справедлив такой разгромный счет? Возможно, и нет. «Краснодар» сегодня имел моменты, но свои шансы в голы не воплотил. Они играли очень хорошо. «Краснодар» очень давил. Мы ожидали это», — сказал Лэмпард.
Ранее «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов.