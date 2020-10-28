«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов

«Краснодар» потерпел разгромное поражение от лондонского «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 37-й минуте отличился Каллум Хадсон-Одои, а на 76-й Тимо Вернер успешно реализовал пенальти. На 79-й минуте Хаким Зиеш увеличил счет до крупного. Точку в матче поставил Кристиан Пулишич на 90-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух матчей «синие» с четырьмя очками лидируют в турнирной таблице группы E. «Быки» (1) располагаются на четвертой строчке.

В следующем туре «Челси» примет «Ренн», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Севильей».

Ранее сообщалось, что некоторые игроки «Краснодара» не преклонили колено перед матчем с «Челси».

Футбол. Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур

«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Челси» (Лондон, Англия) — 0:4

Голы: 0:1 — Хадсон-Одои, 37; 0:2 — Вернер, 76 (пенальти); 0:3 — Зиеш, 79; 0:4 — Пулишич, 90.